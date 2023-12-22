Грузопоток по Севморпути планируют нарастить до 80 млн т в 2024 году
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ведомства.
Прошлогодний объём перевезённых грузов составлял 34 млн т при целевом показателе в 32 млн т. Основные грузы в 2023 году — сжиженный природный газ (СПГ) и нефть.
В следующем году грузопоток планируют увеличить до 80 млн т. Рост объёмов грузоперевозок произойдёт за счёт запуска первой и второй линий завода «Арктик СПГ-2» мощностью приблизительно 6,6 млн т каждая.,
Помимо этого, по плану правительства в 2024 году по СМП должно быть отправлено дополнительно ещё 30 млн т нефти с проекта «Восток-Ойл», что и должно дать основной прирост грузопотока для достижения целевого показателя.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Северный морской путь становится эффективнее, чем Суэцкий канал.