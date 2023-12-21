Лавров: товарооборот России и Туниса возрос в три раза и достиг $1,5 млрд

Товарооборот России и Туниса за девять месяцев возрос в три раза и достиг $1,5 млрд, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«За первые девять месяцев нынешнего года товарооборот возрос в три раза и достиг $1,5 млрд», — сказал он на пресс-конференции во время визита в Тунис.

Страны договорились развивать взаимодействие в разных областях, отметил министр. Это касается и сферы сельского хозяйства — в Тунисе заинтересованы в поставках российского зерна, отметил Лавров.

Также он добавил, что Тунис заинтересован в сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

21 декабря Сергей Лавров провёл встречу с главой Министерства иностранных дел Туниса Набилем Аммаром.