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Лавров: товарооборот России и Туниса возрос в три раза и достиг $1,5 млрд

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Товарооборот России и Туниса за девять месяцев возрос в три раза и достиг $1,5 млрд, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: товарооборот России и Туниса возрос в три раза и достиг $1,5 млрд

    «За первые девять месяцев нынешнего года товарооборот возрос в три раза и достиг $1,5 млрд», — сказал он на пресс-конференции во время визита в Тунис.

    Страны договорились развивать взаимодействие в разных областях, отметил министр. Это касается и сферы сельского хозяйства — в Тунисе заинтересованы в поставках российского зерна, отметил Лавров.

    Также он добавил, что Тунис заинтересован в сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

    21 декабря Сергей Лавров провёл встречу с главой Министерства иностранных дел Туниса Набилем Аммаром.

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