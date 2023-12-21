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В Новосибирской области реализуют девять крупных инвестпроектов

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Правительство Новосибирской области на инвестиционном совете одобрило девять инвестиционных проектов. На их реализацию планируют направить 36 млрд рублей.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Так, 19,9 млрд рублей планируется направить на строительство Новосибирского завода автогрузового транспорта, 4 млрд — на транспортно-логистический хаб, 5,6 млрд — на производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы и муки.

Также 1,7 млрд рублей выделят на строительство многофункционального спортивно-туристического комплекса для проведения международных соревнований и спортивных сборов — «Динамо — Сила Сибири».

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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