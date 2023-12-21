В Новосибирской области реализуют девять крупных инвестпроектов

Правительство Новосибирской области на инвестиционном совете одобрило девять инвестиционных проектов. На их реализацию планируют направить 36 млрд рублей.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Так, 19,9 млрд рублей планируется направить на строительство Новосибирского завода автогрузового транспорта, 4 млрд — на транспортно-логистический хаб, 5,6 млрд — на производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы и муки.

Также 1,7 млрд рублей выделят на строительство многофункционального спортивно-туристического комплекса для проведения международных соревнований и спортивных сборов — «Динамо — Сила Сибири».

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).