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Индийско-российский бизнес-диалог в Москве посетили 796 участников из десяти стран

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В Москве прошёл XIV Индийско-российский бизнес-диалог, в котором приняли участие 796 участников из десяти зарубежных стран, включая Великобританию, Соединённые Штаты, страны Африки. 155 участников приняли участие в дискуссиях в рамках бизнес-диалога онлайн. Мероприятия деловой программы освещали порядка 60 представителей СМИ.
Индийско-российский бизнес-диалог в Москве посетили 796 участников из десяти стран
  • РИА Новости

В рамках бизнес-диалога состоялись пленарные заседания, панельные дискуссии и деловые встречи. Участники обсудили возможности расширения сотрудничества России и Индии в таких областях, как энергетика, производство, сельское хозяйство, здравоохранение, инновации, торговля, логистика, туризм и культура.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач отметил, что сотрудничество между Россией и Индией в этих сферах наращивается высокими темпами. В 2022 году двусторонний товарооборот между странами превысил 2,5 трлн рублей, а за январь — сентябрь 2023 года — уже 3,9 трлн рублей.

Президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани подчеркнул, что Россия открыта для плодотворного сотрудничества с индийскими предприятиями. 

«Выступление более 25 уважаемых докладчиков, включая заместителя министра экономического развития Российской Федерации, сотрудников федеральных налоговой, таможенной и миграционной служб, а также представителей различных регионов показало, что Россия открыта для плодотворного сотрудничества с индийскими предприятиями», — сказал Котвани.

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков заявил о высоком уровне спикеров бизнес-диалога.

«В рамках мероприятия выступили представители министерств, федеральных агентств, российских регионов, таможенной и налоговой служб, бизнес-сообщества. Мы видим всестороннюю готовность развивать многоформатное сотрудничество: все готовы помогать, все предоставляют инструменты для этого. Уверен, что бизнес будет проявлять себя более активно. Перспективы у нас колоссальные», — сказал он.

Продолжение диалога представителей бизнеса и органов власти ожидается на площадке Петербургского международного экономического форума в 2024 году.

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