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Собянин: объём промпроизводства в Москве вырос более чем вдвое за пять лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.
Собянин: объём промпроизводства в Москве вырос более чем вдвое за пять лет

Об этом информирует НСН со ссылкой на блог мэра.

Глава города отметил, что на сегодняшний день в столице работает свыше 4 тыс. производств. Так, в прошлом году отгрузили продукции на 9,7 трлн рублей.

Собянин сообщил, что в Москве ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. По его словам, в промышленности заняты более 720 тыс. человек.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сообщало, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.

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