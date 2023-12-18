Участники заседания российско-узбекской МПК обсудили экономическое сотрудничество

В Москве прошло заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Председательствовали зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

«Невзирая на весьма непростую геополитическую обстановку, многогранное партнёрство России и Узбекистана продолжает укрепляться. Подтверждением тому служит ряд факторов, в том числе динамика объёмов взаимной торговли. У нас, как вы знаете, 2022 год в этой части стал рекордным — 785 млрд рублей», — заявил Мантуров.

По его словам, рост на уровне 11,5% зафиксирован и по итогам девяти месяцев 2023 года.

Как отметил Мантуров, приоритетной задачей является увеличение взаимного товарооборота к 2030 году более чем в два раза.

«Наряду со взаимодействием отраслевых министерств и ведомств России и Узбекистана, важное значение имели контакты в рамках выставки ИННОПРОМ Центральная Азия в Ташкенте и III Межрегионального форума в Казани, ставшими продуктивными площадками для укрепления связей между бизнес-кругами, производителями и регионами двух стран», — сказал, со своей стороны, Ходжаев.

Он также отметил готовность узбекской стороны к активизации механизма взаиморасчётов в национальных валютах.