Правкомиссия одобрила порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счёта
Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции версию законопроекта, подлинность которого подтвердил источник издания.
Уточняется, что данный документ уже согласован с рядом профильных ведомств: ЦБ, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.
Как указал представитель Минфина, ведомство поддерживает законодательную инициативу, считая, что данный шаг «будет способствовать снижению оттока капитала из страны».
Ранее в Центробанке России сообщили, что 52,5% операций по картам в России приходится на национальную платëжную систему МИР.