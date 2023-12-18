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Правкомиссия одобрила порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счёта

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Российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный Росфинмониторингом документ, вводящий ограничение в размере 100 тыс. рублей на разовый перевод без открытия банковского счёта.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции версию законопроекта, подлинность которого подтвердил источник издания.

Уточняется, что данный документ уже согласован с рядом профильных ведомств: ЦБ, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.

Как указал представитель Минфина, ведомство поддерживает законодательную инициативу, считая, что данный шаг «будет способствовать снижению оттока капитала из страны».

Ранее в Центробанке России сообщили, что 52,5% операций по картам в России приходится на национальную платëжную систему МИР.

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