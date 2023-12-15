В Армении открыли представительство «Российского экспортного центра»

В Ереване прошла церемония открытия представительства «Российского экспортного центра» (ВЭБ.РФ) в Армении. Мероприятие состоялось в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Армении.

Сотрудники центра будут предоставлять российским экспортёрам широкий спектр услуг, таких как поиск потенциальных покупателей в Армении и организация переговоров.

Предприниматели также могут рассчитывать на проверку надёжности армянских контрагентов, а также реализацию своих бизнес-проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.

«Развитие российско-армянских торгово-экономических отношений всегда представляло для нас особую важность как с точки зрения развития традиционных сфер взаимодействия, так и с позиции наращивания новых направлений партнерства. Открытие представительства РЭЦ — это новый этап в развитии отношений между нашими странами, его задача — помогать поддерживать непрерывный диалог между бизнес-сообществами России и Армении», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Как подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, текущая геоэкономическая ситуация даёт возможность найти новые точки роста для развития экономических связей между Россией и Арменией.

Всего за рубежом открыто 13 представительств Российского экспортного центра. Представители РЭЦ успешно работают в Индии, Вьетнаме, Турции, Казахстане, Китае и других странах.