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Аналитик: рубль заметно восстанавливает свои позиции к юаню с начала октября

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Анастасия Румянцева
Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря текущего года.
Аналитик: рубль заметно восстанавливает свои позиции к юаню с начала октября
  • Gettyimages.ru
  • © Gwengoat

Как отметил собеседник RT, рубль заметно восстанавливает свои позиции к юаню с начала октября.

За 2,5 месяца юань подешевел с 13,7 рубля до 12,5 рубля, добавил специалист.

«До конца года курс рубля может укрепиться до 12,25 рубля за юань. На укрепление рубля влияют несколько факторов: ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России в пятницу, обязательная продажа экспортёрами части их валютных доходов, а также некоторое ослабление доллара США на глобальном валютном рынке. Давление на него оказывают сильно подешевевшая нефть, сезонный рост государственных расходов и повышенный спрос на валюту к концу года», — рассказал эксперт.

Что касается курса доллара, как пояснил аналитик, на текущий момент он составляет 89,83 рубля.

«Поскольку уровень 90,50 рубля не удержался, продавцы попытаются достичь отметки 89,40 рубля перед объявлением решения Федеральной резервной системы США (по ставке. — RT). Как только цена превысит уровень 90,75 рубля, доллар вернётся к отметке 92 рубля. Предстоящее заседание Центрального банка России не окажет существенного влияния на рынок, если ставка будет повышена до 16% годовых. Однако устойчивое укрепление российской валюты стоит ожидать при повышении ставки до 17% годовых», — заключил Антонов.

Ранее стало известно, что курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля. 

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