РБК: аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ до 16%
- Gettyimages.ru
Как сообщает РБК, 22 опрошенных эксперта из 31 считают, что регулятор повысит ставку на 100 базисных пунктов (до 16%). Лишь три аналитика считают, что этот показатель останется на текущих позициях.
Отмечается, что на решение поднять ставку могут повлиять ускорение инфляции и медленное снижение темпов кредитования Банка России.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки.