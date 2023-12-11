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РБК: аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ до 16%

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Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Центробанк в ходе заседания 15 декабря повысит ключевую ставку до 16%.
РБК: аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ до 16%
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РБК, 22 опрошенных эксперта из 31 считают, что регулятор повысит ставку на 100 базисных пунктов (до 16%). Лишь три аналитика считают, что этот показатель останется на текущих позициях.

Отмечается, что на решение поднять ставку могут повлиять ускорение инфляции и медленное снижение темпов кредитования Банка России.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки.

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