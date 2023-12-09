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Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Словакии до уровня А-

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Словакии до уровня А-.
Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Словакии до уровня А-
  • Gettyimages.ru
  • © Pedro Costa Simeao

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные агентства.

Отмечается, что снижение показателя произошло на полбалла. До этого кредитный рейтинг Словакии оценивался на уровне А.

Отмечается, что агентство понизило рейтинг на фоне ухудшения состояния общественных финансов и роста госдолга Словакии.

В августе Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+.

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