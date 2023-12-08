FT: чеченское руководство Danone в России ведёт бизнес профессионально
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В июле генеральным директором российской группы Danone был назначен Якуб Закриев, работающий заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства Чечни.
Такое назначение произошло после передачи компании в управление Росимущества.
Как пишет британская деловая газета, «чеченские боссы» в основном управляют предприятиями «номинально», а предыдущее руководство по-прежнему участвует в большей части повседневного менеджмента.
Так, новые топ-менеджеры ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого», говорится в статье.