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В Совкомбанке не исключили возможность снижения ключевой ставки ЦБ до 6—7% в 2024 году

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Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов представил «суперпозитивный» сценарий развития экономики России на 2024 год. Прогноз предполагает резкое торможение инфляции, снижение ключевой ставки и сильное укрепление рубля.
В Совкомбанке не исключили возможность снижения ключевой ставки ЦБ до 6—7% в 2024 году
  • © Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

«Экономика сегодня показывает высокую адаптивность и устойчивость. Это говорит о том, что перспективы развития рынка всё же более положительные, чем негативные», — заявил Автухов во время выступления на XXI Российском облигационном конгрессе.

В рамках обсуждения возможного развития ситуации в российской экономике и на рынках капитала зампред Совкомбанка представил «суперпозитивный» прогноз на 2024 год. Сценарий предполагает, в частности, замедление инфляции до 5%, снижение ключевой ставки ЦБ к уровню 6—7% годовых и ощутимое укрепление курса рубля.

Кроме того, по словам топ-менеджера, страну может ждать приток иностранных инвестиций и возвращение международных инвесторов, что приведёт к кратному росту на финансовых рынках, увеличению стоимости активов и радикальному снижению доходности облигаций.

При этом, как подчеркнул Михаил Автухов, любой кризис — это время возможностей, когда необходимо ориентироваться на внутренние ресурсы.

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