Силуанов: валютные ограничения дали результаты и будут постепенно уходить
- РИА Новости
«Те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат», — приводит РИА Новости его слова на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Министр финансов выразил уверенность, что ограничения будут постепенно уходить, в этом заинтересован экономический блок.
«Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить, и в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полостью», — сказал министр.
В сентябре Силуанов заявил, что Минфин и Центробанк ищут консенсус в отношении валютного контроля в России.