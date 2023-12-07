Силуанов: валютные ограничения дали результаты и будут постепенно уходить

Валютные ограничения дали свой результат в России и будут постепенно уходить. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат», — приводит РИА Новости его слова на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Министр финансов выразил уверенность, что ограничения будут постепенно уходить, в этом заинтересован экономический блок.

«Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить, и в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полостью», — сказал министр.

В сентябре Силуанов заявил, что Минфин и Центробанк ищут консенсус в отношении валютного контроля в России.