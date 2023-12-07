Путин — о ненадёжности западных партнёров: они просто украли у людей деньги

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!» заявил о ненадёжности вложения в иностранные бумаги.

«Вложения в иностранные бумаги показали, чего это стоит. Ненадёжность оказалась настолько очевидной, и действия этих партнёров западных настолько, даже не знаю, как это назвать, нецивилизованные... Просто у людей деньги украли, у физических лиц», — сказал президент.

По его словам, это просто безобразие, но приходится сталкиваться с такими вещами.

Также он заявил, что на Западе разрушают свою собственную экономику таким образом.

2 ноября США ввели санкции в отношении СПБ Биржи.

Также сообщалось, что СПБ Бирже потребуется не менее семи дней на запуск торгов иностранными бумагами.

Первый зампред российского регулятора Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ России будет использовать все юридические возможности для разблокировки иностранных бумаг на СПБ Бирже.