Путин: дефицит бюджета России за 11 месяцев составил 878 млрд рублей
- РИА Новости
«Впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счёт внутренних ресурсов... за 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 млрд рублей — это примерно 0,5% ВВП, а если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит в 837 млрд рублей», — сказал он.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет получил 305 млрд рублей от компаний по налогу на сверхприбыль.