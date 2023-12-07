Путин: дефицит бюджета России за 11 месяцев составил 878 млрд рублей

Российский лидер Владимир Путин заявил, что дефицит бюджета России за 11 месяцев составил 878 млрд рублей.

«Впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счёт внутренних ресурсов... за 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 млрд рублей — это примерно 0,5% ВВП, а если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит в 837 млрд рублей», — сказал он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет получил 305 млрд рублей от компаний по налогу на сверхприбыль.