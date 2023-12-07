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Путин: дефицит бюджета России за 11 месяцев составил 878 млрд рублей

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что дефицит бюджета России за 11 месяцев составил 878 млрд рублей.
Путин: дефицит бюджета России за 11 месяцев составил 878 млрд рублей
  • РИА Новости

«Впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счёт внутренних ресурсов... за 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 млрд рублей — это примерно 0,5% ВВП, а если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит в 837 млрд рублей», — сказал он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет получил 305 млрд рублей от компаний по налогу на сверхприбыль.

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