«Росатом» провёл на полях конференции COP28 в Дубае День атомных станций малой мощности

Российская госкорпорация «Росатом» провела на полях Климатической конференции COP28 в Дубае День атомных станций малой мощности (АСММ), в рамках которого был представлен полный спектр технологических решений для достижения климатических целей и обеспечения низкоуглеродного будущего.

Гендиректор «Росатома» в видеообращении к гостям мероприятия выразил уверенность, что атомная энергия обязательно станет основой низкоуглеродного баланса, к которому все стремятся.

По его словам, малая атомная генерация, как одно из надёжных технологических решений, займёт в атомной энергетике будущего достойное место.

«Уверен, что предложения «Росатома» в сфере малой атомной энергетики станут эффективным и экологичным выбором для тех стран, которые по ряду причин раньше не рассматривали для себя атомную генерацию», — сказал Лихачёв.

В начале мероприятия прошло красочное мультимедийное шоу, на котором демонстрировалась важность сохранения гармонии человека с природой в Якутии. В этом регионе «Росатом» начал реализацию уникального проекта атомной электростанции малой мощности, которая призвана дать толчок развитию региона. АЭС строится с бережным отношением к хрупкой экосистеме Арктики, ввод наземной станции в Якутии планируется к 2028 году.

Также среди проектов «Росатома» единственная в мире плавучая атомная станция — «Академик Ломоносов». Данная станция с момента начала промышленной эксплуатации в конце 2019 года выработала более 700 млн киловатт-часов электроэнергии для самого северного города России Певека.

Как отметили в «Росатоме», на основе данного опыта проводится работа над технологией нового поколения плавучих энергоблоков на базе реакторов РИТМ-200. Как ожидается, к 2029 году данные энергоблоки начнут поставлять энергию для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке.

Кроме того, «Росатом» реализует проект микрореакторов «Шельф-М» мощностью до 10 МВт. По данным госкорпорации, первая станция на базе этой технологии увидит свет к 2030 году.

Как заявил первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров, в мире существует более 70 проектов малых модульных реакторов на стадии проектирования. По его словам, Росатом является единственной технологической компанией, «перешедшей от слов к делу».

«Сегодня, реализуя наши проекты для Якутии и Чукотки, мы ставим перед собой задачу продемонстрировать экономическую эффективность и надёжность АСММ. Создание референтности на Дальнем Востоке откроет для этой технологии огромный рынок, точно так же, как референтность российских АЭС на базе реакторов ВВЭР-1200 поколения III+ показала всему миру, что ядерная энергетика является безопасным решением проблемы изменения климата», — сказал Комаров.

По его словам, в «Росатоме» уверены, что приобретаемый опыт в ближайшие годы позволит предложить нашим партнёрам по всему миру лучшие решения в области АСММ».