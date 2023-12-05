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Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс евро в диапазоне 96,5—99,5 рубля

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Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала курс евро, который на Московской бирже превысил 99 рублей.
Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс евро в диапазоне 96,5—99,5 рубля
  • РИА Новости

«Евро повышается по отношению к рублю вместе с другими мировыми резервными валютами. На ослабление рубля влияют несколько факторов. Во-первых, обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке, которое может стать поводом для серьёзных противоречий внутри ОПЕК+», — считает аналитик.

По её словам, важным фактором также является ожидание на следующей неделе решений сразу трёх центральных банков по процентным ставкам — ФРС, ЕЦБ и ЦБ России.

«Рынки опасаются, что ФРС и ЕЦБ могут всё-таки повысить процентные ставки, так как инфляция в США и еврозоне, хотя и замедлилась, но остаётся выше целевых значений ФРС и ЕЦБ в 2% в год», — уточнила Мильчакова.

Она добавила, что курс рубля будет «очень волатильным до следующей недели, пока Банк России не объявит решение по ключевой процентной ставке».

«В течение ближайшей недели евро может колебаться в рамках 96,5—99,5 рубля», — считает аналитик.

Ранее сообщалось, что курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей.

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