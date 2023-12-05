Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс евро в диапазоне 96,5—99,5 рубля
- РИА Новости
«Евро повышается по отношению к рублю вместе с другими мировыми резервными валютами. На ослабление рубля влияют несколько факторов. Во-первых, обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке, которое может стать поводом для серьёзных противоречий внутри ОПЕК+», — считает аналитик.
По её словам, важным фактором также является ожидание на следующей неделе решений сразу трёх центральных банков по процентным ставкам — ФРС, ЕЦБ и ЦБ России.
«Рынки опасаются, что ФРС и ЕЦБ могут всё-таки повысить процентные ставки, так как инфляция в США и еврозоне, хотя и замедлилась, но остаётся выше целевых значений ФРС и ЕЦБ в 2% в год», — уточнила Мильчакова.
Она добавила, что курс рубля будет «очень волатильным до следующей недели, пока Банк России не объявит решение по ключевой процентной ставке».
«В течение ближайшей недели евро может колебаться в рамках 96,5—99,5 рубля», — считает аналитик.
Ранее сообщалось, что курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей.