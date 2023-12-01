Биржевые цены на газ в Европе выросли до $494 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе увеличились почти на 4%, до $494 за 1 тыс. кубометров.
- Gettyimages.ru
- © ewg3D
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что ценовой максимум 1 декабря составил $496,4 (+4,4%).
Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $84 за баррель впервые с 7 ноября.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен