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Биржевые цены на газ в Европе выросли до $494 за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе увеличились почти на 4%, до $494 за 1 тыс. кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе выросли до $494 за тысячу кубометров
  • Gettyimages.ru
  • © ewg3D

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что ценовой максимум 1 декабря составил $496,4 (+4,4%).

Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $84 за баррель впервые с 7 ноября.

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