Биржевые цены на газ в Европе выросли до $494 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе увеличились почти на 4%, до $494 за 1 тыс. кубометров.

Gettyimages.ru

© ewg3D

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Отмечается, что ценовой максимум 1 декабря составил $496,4 (+4,4%). Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $84 за баррель впервые с 7 ноября.