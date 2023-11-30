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КТК из-за шторма вывел из эксплуатации одно выносное причальное устройство

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Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) вывел одно из выносных причальных устройств (ВПУ) из эксплуатации из-за повреждения плавучего шланга. Его перегиб был вызван недавним штормом.
КТК из-за шторма вывел из эксплуатации одно выносное причальное устройство
  • Gettyimages.ru

Выносное причальное устройство представляет собой причал-буй, который позволяет загружать танкеры на значительном удалении от берега.

«Исходя из бескомпромиссной позиции КТК по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности, в том числе в ходе эксплуатации оборудования Морского терминала консорциума в Чёрном море в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации», — сообщила компания.

Разлива нефти не зафиксировано, отметили в КТК.

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