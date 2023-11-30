СПБ Биржа планирует получить разрешение OFAC для разблокировки активов клиентов

СПБ Биржа планирует получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), чтобы вывести клиентские активы.

Об этом заявил гендиректор биржи Евгений Сердюков. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале биржи.

Он отметил, что биржа работает с командой международных юристов, специализирующихся на теме санкций. Разрабатываются сценарии разблокировки клиентских активов.

Он отметил, что основной стратегией является взаимодействие с OFAC.

«Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов», — сказал Сердюков.

По его словам, представители биржи намерены вернуть активы клиентов в полном объёме.

Также он заявил, что ликвидация и банкротство не входят в планы СПБ Биржи.