СПБ Биржа планирует получить разрешение OFAC для разблокировки активов клиентов
- РИА Новости
Об этом заявил гендиректор биржи Евгений Сердюков. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале биржи.
Он отметил, что биржа работает с командой международных юристов, специализирующихся на теме санкций. Разрабатываются сценарии разблокировки клиентских активов.
Он отметил, что основной стратегией является взаимодействие с OFAC.
«Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов», — сказал Сердюков.
По его словам, представители биржи намерены вернуть активы клиентов в полном объёме.
Также он заявил, что ликвидация и банкротство не входят в планы СПБ Биржи.