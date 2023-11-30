RT в Telegram
Подпишись

СПБ Биржа планирует получить разрешение OFAC для разблокировки активов клиентов

Короткая ссылка
СПБ Биржа планирует получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), чтобы вывести клиентские активы.
СПБ Биржа планирует получить разрешение OFAC для разблокировки активов клиентов
  • РИА Новости

Об этом заявил гендиректор биржи Евгений Сердюков. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале биржи.

Он отметил, что биржа работает с командой международных юристов, специализирующихся на теме санкций. Разрабатываются сценарии разблокировки клиентских активов.

Он отметил, что основной стратегией является взаимодействие с OFAC.

«Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов», — сказал Сердюков.

По его словам, представители биржи намерены вернуть активы клиентов в полном объёме.

Также он заявил, что ликвидация и банкротство не входят в планы СПБ Биржи. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить