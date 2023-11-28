Армянский брокер Armbrok закроет счета части нерезидентов

Брокер Armbrok из Армении закроет счета иностранцев после ужесточения внутренних требований к нерезидентам.

Об этом рассказал РБК представитель компании.

Издание напоминает, что ранее появились сообщения, согласно которым российского клиента компании предупредили о закрытии счёта после 31 декабря.

«Закрытие не распространяется на всех нерезидентов», — подчеркнул собеседник.

Он не уточнил, граждан каких стран коснётся ограничение.

При этом активы клиентов-нерезидентов будут переведены на их счета в других брокерах и банках, «согласно поручениям клиентов на вывод».