Армянский брокер Armbrok закроет счета части нерезидентов
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Об этом рассказал РБК представитель компании.
Издание напоминает, что ранее появились сообщения, согласно которым российского клиента компании предупредили о закрытии счёта после 31 декабря.
«Закрытие не распространяется на всех нерезидентов», — подчеркнул собеседник.
Он не уточнил, граждан каких стран коснётся ограничение.
При этом активы клиентов-нерезидентов будут переведены на их счета в других брокерах и банках, «согласно поручениям клиентов на вывод».