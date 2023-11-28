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РБК: «Тинькофф» запретил удалёнку для сотрудников за границей, кроме трёх стран

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«Тинькофф» запретил удалёнку для своих сотрудников за пределами России, Белоруссии, Армении и Казахстана.

Об этом информирует РБК со ссылкой на представителя «Тинькофф».

Как сказано в заявлении, работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено.

Эти центры располагаются в Белоруссии, Армении и Казахстане.

Отмечается, что данные меры связаны с тем, что банк является системно значимой организацией, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по контролю.

Также это связано с безопасностью данных.

Ранее руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова в беседе с kp.ru заявила, что существенных изменений в распространении формата удалённой работы за этот год не произошло, но его уже можно назвать устоявшимся на рынке труда.

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