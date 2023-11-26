Латвия возглавила список крупнейших импортёров виски в Россию

Латвия стала лидером в списке крупных импортёров виски в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за девять месяцев 2023 года Россия импортировала виски на $262,5 млн.

Большая часть объёма пришлась на Латвию ($190,6 млн). На втором месте оказалась Литва ($28,9 млн).

Кроме того, в пятёрку лидеров вошли Великобритания ($10,4 млн), Франция ($7 млн) и Армения ($5,6 млн).

При этом из списка крупнейших поставщиков исчезла Испания, которая опустилась с третьего на седьмое место ($3,7 млн).

В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские производители крепких алкогольных напитков ищут новые ниши по мере насыщения местными брендами популярных категорий виски и джина.