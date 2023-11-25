Новак заявил о росте доли расчётов в нацвалютах в торговле России и Турции

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что доля расчётов в национальных валютах в торговле России и Турции увеличивается.

Об этом он сказал по итогам заседания межправительственной комиссии России и Турции.

«По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнёров России. Увеличивается доля расчётов в нацвалютах», — цитирует Новака РИА Новости.

Он добавил, что Россия и Турция планируют реализацию новых совместных проектов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что взаимный товарооборот России и Турции превысил $60 млрд.