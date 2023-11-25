Новак заявил о росте доли расчётов в нацвалютах в торговле России и Турции
- AP
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Об этом он сказал по итогам заседания межправительственной комиссии России и Турции.
«По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнёров России. Увеличивается доля расчётов в нацвалютах», — цитирует Новака РИА Новости.
Он добавил, что Россия и Турция планируют реализацию новых совместных проектов.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что взаимный товарооборот России и Турции превысил $60 млрд.