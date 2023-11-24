Аналитик Деев: стоимость нефти зависит от итогов встречи ОПЕК+

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT дал прогноз стоимости нефти на следующей неделе.

«На следующей неделе стоимость нефти будет полностью зависеть от ожиданий и итогов встречи ОПЕК+. Заседание было перенесено с 27 ноября на 30 ноября, поскольку существуют разногласия между участниками картеля относительно необходимости снижения уровня добычи», — считает аналитик.

По его мнению, Саудовская Аравия будет настаивать на том, что другие страны, входящие в альянс, должны снижать производство сырья, чтобы на рынке в следующем году не создать ситуацию профицита.

«Если ОПЕК+ примет такое решение, к концу недели нефть может вырасти до $90 за баррель. Если противоречия между участниками альянса разрешить не удастся, сырьё может уйти в район ниже $80», — уверен он.

Ранее ОПЕК опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдёт 30 ноября в онлайн-режиме.