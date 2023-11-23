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В Новосибирской области одобрили план реализации трёх крупных инвестпроектов

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В Новосибирской области прошло заседание Совета по инвестициям под председательством губернатора Андрея Травникова. На нём было одобрено три инвестиционных проекта, суммарная стоимость которых превысила 4,5 млрд рублей.
В Новосибирской области одобрили план реализации трёх крупных инвестпроектов
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует RuNews24.

Глава региона обратил внимание, что все одобренные инвестпроекты являются производственными, что особенно важно для региона.

Среди одобренных — проект «Развитие инфраструктуры технопарка на Будкера», где планируется создание производственных, офисных и лабораторных помещений для резидентов. Здесь будут заниматься разработкой и производством биопрепаратов и биокомпонентов, медицинского оборудования и программного обеспечения, также технологий и оборудования для нефтегазодобывающих предприятий и др.

Также на заседании совета одобрили строительство цехов по производству металлоконструкций и хранению материалов в городе.

Наряду с этим планируется реализация инвестпроекта «Расширение производства замороженных полуфабрикатов и замороженных хлебобулочных изделий» в посёлке Красный Восток.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

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