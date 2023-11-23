В Новосибирской области одобрили план реализации трёх крупных инвестпроектов

В Новосибирской области прошло заседание Совета по инвестициям под председательством губернатора Андрея Травникова. На нём было одобрено три инвестиционных проекта, суммарная стоимость которых превысила 4,5 млрд рублей.

Об этом информирует RuNews24.

Глава региона обратил внимание, что все одобренные инвестпроекты являются производственными, что особенно важно для региона.

Среди одобренных — проект «Развитие инфраструктуры технопарка на Будкера», где планируется создание производственных, офисных и лабораторных помещений для резидентов. Здесь будут заниматься разработкой и производством биопрепаратов и биокомпонентов, медицинского оборудования и программного обеспечения, также технологий и оборудования для нефтегазодобывающих предприятий и др.

Также на заседании совета одобрили строительство цехов по производству металлоконструкций и хранению материалов в городе.

Наряду с этим планируется реализация инвестпроекта «Расширение производства замороженных полуфабрикатов и замороженных хлебобулочных изделий» в посёлке Красный Восток.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.