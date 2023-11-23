В Новосибирской области одобрили план реализации трёх крупных инвестпроектов
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Об этом информирует RuNews24.
Глава региона обратил внимание, что все одобренные инвестпроекты являются производственными, что особенно важно для региона.
Среди одобренных — проект «Развитие инфраструктуры технопарка на Будкера», где планируется создание производственных, офисных и лабораторных помещений для резидентов. Здесь будут заниматься разработкой и производством биопрепаратов и биокомпонентов, медицинского оборудования и программного обеспечения, также технологий и оборудования для нефтегазодобывающих предприятий и др.
Также на заседании совета одобрили строительство цехов по производству металлоконструкций и хранению материалов в городе.
Наряду с этим планируется реализация инвестпроекта «Расширение производства замороженных полуфабрикатов и замороженных хлебобулочных изделий» в посёлке Красный Восток.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.