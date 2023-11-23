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Собянин утвердил новые правила получения льгот для технопарков

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки, которые будут оказываться в столице промышленным предприятиям сферы обрабатывающей промышленности.
Собянин утвердил новые правила получения льгот для технопарков

    Согласно документу, промышленные технопарки должны соответствовать ряду требований, передаёт НТВ.

    Регламентируется порядок использования городской земли и плотность застройки. Также, согласно новым требованиям, объём инвестиций за последние пять лет должен быть не менее 57,4 млн рублей на 1 га площади.

    Кроме этого, зарплата работников не может быть меньше средней по отрасли, в которой занято предприятие, сказано в документе.

    Пакет налоговых льгот для промышленных технопарков включает снижение налога на прибыль с 17 до 13,5%, ставки земельного налога (0,7% от исчисленной суммы) и ставки арендной платы за землю (0,01% от кадастровой стоимости), а также нулевую ставку налога на имущество.

    Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

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