Собянин утвердил новые правила получения льгот для технопарков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки, которые будут оказываться в столице промышленным предприятиям сферы обрабатывающей промышленности.

Согласно документу, промышленные технопарки должны соответствовать ряду требований, передаёт НТВ.

Регламентируется порядок использования городской земли и плотность застройки. Также, согласно новым требованиям, объём инвестиций за последние пять лет должен быть не менее 57,4 млн рублей на 1 га площади.

Кроме этого, зарплата работников не может быть меньше средней по отрасли, в которой занято предприятие, сказано в документе.

Пакет налоговых льгот для промышленных технопарков включает снижение налога на прибыль с 17 до 13,5%, ставки земельного налога (0,7% от исчисленной суммы) и ставки арендной платы за землю (0,01% от кадастровой стоимости), а также нулевую ставку налога на имущество.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.