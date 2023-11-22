Минэкономразвития: инфляция на 20 ноября ускорилась до 7,28%
- РИА Новости
«За неделю с 14 по 20 ноября 2023 года рост потребительских цен замедлился до 0,20%. Год к году инфляция составила 7,28% г/г», — заявило министерство.
В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,4% с 0,42%.
В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились. Ведомство отмечает, что замедлился рост цен на легковые автомобили, возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы.
Центробанк России ранее повысил прогноз по инфляции в стране на 2023 год до 7—7,5%.
Несмотря на текущие высокие инфляционные риски, ЦБ намерен вернуть инфляцию к 4—4,5% к концу 2024 года, отметила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.