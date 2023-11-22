RT в Telegram
Подпишись

Минэкономразвития: инфляция на 20 ноября ускорилась до 7,28%

Короткая ссылка
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,28% с 7,16% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития.
Минэкономразвития: инфляция на 20 ноября ускорилась до 7,28%
  • РИА Новости

«За неделю с 14 по 20 ноября 2023 года рост потребительских цен замедлился до 0,20%. Год к году инфляция составила 7,28% г/г», — заявило министерство.

В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,4% с 0,42%.

В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились. Ведомство отмечает, что замедлился рост цен на легковые автомобили, возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы.

Центробанк России ранее повысил прогноз по инфляции в стране на 2023 год до 7—7,5%. 

Несмотря на текущие высокие инфляционные риски, ЦБ намерен вернуть инфляцию к 4—4,5% к концу 2024 года, отметила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить