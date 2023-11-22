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Минэнерго может утвердить новую энергостратегию России в марте 2024 года

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Новая энергетическая стратегия России на период до 2050 года может быть утверждена в марте 2024 года. Об этом на прошедшем в Кемерове заседании рабочей группы Госсовета России по направлению «Энергетика» сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
Минэнерго может утвердить новую энергостратегию России в марте 2024 года
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, проработка документа должна завершиться в ноябре 2023 года. После этого он должен будет пройти согласование внутри Минэнерго.

Затем энергостратегию направят на согласование в федеральные органы исполнительной власти, а также в компании и экспертные организации.

Финальным этапом станет передача документа на согласование в правительство России. Ожидается, что в кабмин энергостратегия поступит в январе-феврале 2024 года.

В конце августа 2023 года министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что разработка энергостратегии России до 2050 года должна завершиться к концу года.

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