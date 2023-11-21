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В Удмуртии снизились ставки по займам для бизнеса в рамках нацпроекта

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Удмуртский фонд развития предпринимательства снизил процентные ставки для субъектов МСБ и самозанятых на территории республики.
В Удмуртии снизились ставки по займам для бизнеса в рамках нацпроекта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Ставку понизили до 13%, для приоритетных отраслей — до 6,5%.

Ранее максимальная ставка по микрозаймам была 15% — она равнялась ключевой ставке ЦБ или 50% ключевой ставки при ведении деятельности в сфере обрабатывающего производства, туризма и т. д.

Микрозаймы — один из инструментов поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области заняты 240 тыс. человек.

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