В Удмуртии снизились ставки по займам для бизнеса в рамках нацпроекта

Удмуртский фонд развития предпринимательства снизил процентные ставки для субъектов МСБ и самозанятых на территории республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Ставку понизили до 13%, для приоритетных отраслей — до 6,5%.

Ранее максимальная ставка по микрозаймам была 15% — она равнялась ключевой ставке ЦБ или 50% ключевой ставки при ведении деятельности в сфере обрабатывающего производства, туризма и т. д.

Микрозаймы — один из инструментов поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области заняты 240 тыс. человек.