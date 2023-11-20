Объём выручки предприятий угольной промышленности России снизился на 29%
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Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на руководителя рабочей группы по вопросам экологической безопасности комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК Анатолия Яновского.
Прибыль без учёта налогов на предприятиях угольного сектора составила 279 млрд рублей. В бюджет поступило 126,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Башкирский промышленный холдинг приобрёл группу «Сибантрацит».