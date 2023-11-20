RT в Telegram
Подпишись

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

Короткая ссылка
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах на 3,6 млрд рублей.

Об этом заявили в министерстве.

Платёжный агент по еврооблигациям Национальный расчётный депозитарий (НРД) получил «средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,6 млрд рублей», приводит сообщение РИА Новости.

В октябре Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных евробондов с погашением в 2042 году на 8,4 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить