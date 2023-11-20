Московская косметическая компания нарастит объёмы выпуска продукции на 40%
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Об этом сообщает НСН.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что компания Teana уже выпускает более 150 видов продукции по уходу за кожей. Она поставляет продукцию не только на внутренний рынок, но и во Вьетнам, Кувейт, Казахстан.
Всего в Москве насчитывается больше 30 предприятий по производству косметики.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области заняты 240 тыс. человек.