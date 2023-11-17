UnHerd: экологическое лобби не даст Западу победить Россию в войне за энергию

Акцент стран Запада на зелёной энергетике является одной из причин, по которой им не удастся победить Россию в противостоянии за ресурсы, заявил обозреватель UnHerd Ральф Шелльхаммер.

«Энергия по-прежнему играет ключевую роль в геополитике. И пока Путин понимает это лучше своих западных противников, победить Москву в войне за ресурсы будет непросто», — пишет Шелльхаммер.

Он предположил, что США и Европа могли бы построить новый трубопровод Keystone XL вместо того, чтобы вводить потолок цен на нефть и газ из России.

По его словам, акцент на зелёной энергетике и экологическое лобби не позволяют Западу причинить урон российской экономике.