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UnHerd: экологическое лобби не даст Западу победить Россию в войне за энергию

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Акцент стран Запада на зелёной энергетике является одной из причин, по которой им не удастся победить Россию в противостоянии за ресурсы, заявил обозреватель UnHerd Ральф Шелльхаммер.

«Энергия по-прежнему играет ключевую роль в геополитике. И пока Путин понимает это лучше своих западных противников, победить Москву в войне за ресурсы будет непросто», — пишет Шелльхаммер.

Он предположил, что США и Европа могли бы построить новый трубопровод Keystone XL вместо того, чтобы вводить потолок цен на нефть и газ из России.

По его словам, акцент на зелёной энергетике и экологическое лобби не позволяют Западу причинить урон российской экономике.

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