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ЦБ продлил на год разрешение банкам не разглашать чувствительную информацию

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Право банков не разглашать чувствительную к санкционному риску информацию продлено до конца 2024 года. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ России.
ЦБ продлил на год разрешение банкам не разглашать чувствительную информацию
  • РИА Новости

«Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией... по 31.12.2024 право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию», — приводит РИА Новости заявление.

К таким данным относятся, в частности, сведения о структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи.

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