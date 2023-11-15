ЦБ продлил на год разрешение банкам не разглашать чувствительную информацию

Право банков не разглашать чувствительную к санкционному риску информацию продлено до конца 2024 года. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ России.

«Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией... по 31.12.2024 право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию», — приводит РИА Новости заявление.

К таким данным относятся, в частности, сведения о структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи.