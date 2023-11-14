Аналитик Потавин: до нового года доллар останется в пределах 91—95 рублей

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предположил, что до конца текущего года доллар останется в коридоре 91—95 рублей.

«С точки зрения технического анализа сильный уровень поддержки находится на уровне 91—90 рублей за доллар. При этом локальный минимум по курсу доллара ловить не имеет смысла», — поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, при текущих ценах российской нефти марки Urals $68 за баррель доллар ниже 92 рублей выглядит привлекательно, однако, вероятнее всего, до нового года пара USD/RUB останется в районе 91—95 рублей.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.