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Аналитик Потавин: до нового года доллар останется в пределах 91—95 рублей

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Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предположил, что до конца текущего года доллар останется в коридоре 91—95 рублей.
Аналитик Потавин: до нового года доллар останется в пределах 91—95 рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Larineb

«С точки зрения технического анализа сильный уровень поддержки находится на уровне 91—90 рублей за доллар. При этом локальный минимум по курсу доллара ловить не имеет смысла», — поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, при текущих ценах российской нефти марки Urals $68 за баррель доллар ниже 92 рублей выглядит привлекательно, однако, вероятнее всего, до нового года пара USD/RUB останется в районе 91—95 рублей.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.

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