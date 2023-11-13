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ЦБ предложил установить правила продаж вкладов и кредитов для защиты клиентов

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Центробанк предложил установить новые правила взаимодействия банков с клиентами при продажах вкладов и кредитов.
ЦБ предложил установить правила продаж вкладов и кредитов для защиты клиентов
  • РИА Новости

Об этом регулятор сообщает в своём Telegram-канале.

Как отмечается в заявлении, финансовые организации обязаны в полной мере и в очевидной форме раскрывать информацию об основном финансовом продукте и о допуслугах, а также предупреждать клиентов о рисках.

В ЦБ добавили, что повышение доступности финансовых продуктов и услуг для разных категорий клиентов часто сопровождается появлением новых видов нарушений.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.

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