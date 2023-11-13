МАГАТЭ: Россия опережает все страны по числу возводимых энергоблоков АЭС
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные PRIS, в текущий момент во всём мире возводится 58 энергоблоков АЭС, при этом 23 из них строит Россия.
Как указал в беседе с агентством директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров, главными конкурентами России в данном вопросе являются китайские компании. В настоящий момент три из них — CNNC, CSPI и CGN — занимаются строительством 22 энергоблоков, при этом большинство из них внутри страны. Ко всему прочему, пять из этих 22 блоков возводятся в партнёрстве с Россией.
«Если же говорить про американцев и европейцев, то от лидеров они прилично отстают», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что госкорпорация «Росатом» готова разработать проект АЭС для Казахстана, если решение о строительстве будет принято руководством страны.