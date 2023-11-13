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Собянин: в Москве объёмы промпроизводства выросли на 15% за девять месяцев

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с января по сентябрь 2023 года промышленные предприятия города нарастили объёмы производства более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2022-го.
Собянин: в Москве объёмы промпроизводства выросли на 15% за девять месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Глава города отметил, что всего в городе действует более 4 тыс. промышленных площадок. По промышленным показателям лидируют производители одежды, электрического оборудования и лекарств.

Для развития бизнеса в Москве существует больше 20 системных мер поддержки, отметил Собянин.

Информацию о субсидиях, налоговых льготах, свободных земельных участках под строительство производств можно узнать в Telegram у чат-бота «Поддержка промышленности Москвы».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что все зарегистрированные участники московской онлайн-платформы «Академия инноваторов» получили доступ к карте заявок, поступающих от крупных компаний на разработку технологических решений.

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