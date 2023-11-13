Собянин: в Москве объёмы промпроизводства выросли на 15% за девять месяцев
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Глава города отметил, что всего в городе действует более 4 тыс. промышленных площадок. По промышленным показателям лидируют производители одежды, электрического оборудования и лекарств.
Для развития бизнеса в Москве существует больше 20 системных мер поддержки, отметил Собянин.
Информацию о субсидиях, налоговых льготах, свободных земельных участках под строительство производств можно узнать в Telegram у чат-бота «Поддержка промышленности Москвы».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что все зарегистрированные участники московской онлайн-платформы «Академия инноваторов» получили доступ к карте заявок, поступающих от крупных компаний на разработку технологических решений.