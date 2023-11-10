СПБ Биржа планирует провести зависшие из-за санкций расчёты по сделкам 13 ноября, проинформировал глава биржи Евгений Сердюков в своём видеообращении.

Заявление Сердюкова опубликовано в Telegram-канале площадки.

Он отметил, что пока доступны лишь расчёты по сделкам, которые были заключены до того, как США ввели санкции.

По его словам, для проведения поставки и расчётов для участников рынка СПБ Бирже необходимо было получить исчерпывающие данные о расчётах от иностранных посредников.

В связи с текущей ситуацией СПБ Бирже удалось получить полную информацию только 9 ноября.

Сердюков добавил, что одновременно с этим «накопилась очередь из нескольких не рассчитанных дней». В связи с этим алгоритмы работают медленнее и бирже «приходится прибегать к нестандартным процедурам».

«По нашим расчётам, поставка завершится в понедельник», — отметил он.

Ранее сообщалось, что сделки с ценными бумагами на СПБ Бирже после введения санкций не совершались в связи с приостановкой обработки поручений иностранными посредниками.