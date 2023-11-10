RT в Telegram
Подпишись

СПБ Биржа планирует провести зависшие из-за санкций расчёты по сделкам 13 ноября

Короткая ссылка
СПБ Биржа планирует провести зависшие из-за санкций расчёты по сделкам 13 ноября, проинформировал глава биржи Евгений Сердюков в своём видеообращении.
СПБ Биржа планирует провести зависшие из-за санкций расчёты по сделкам 13 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © primeimages

Заявление Сердюкова опубликовано в Telegram-канале площадки.

Он отметил, что пока доступны лишь расчёты по сделкам, которые были заключены до того, как США ввели санкции. 

По его словам, для проведения поставки и расчётов для участников рынка СПБ Бирже необходимо было получить исчерпывающие данные о расчётах от иностранных посредников.

В связи с текущей ситуацией СПБ Бирже удалось получить полную информацию только 9 ноября.

Сердюков добавил, что одновременно с этим «накопилась очередь из нескольких не рассчитанных дней». В связи с этим алгоритмы работают медленнее и бирже «приходится прибегать к нестандартным процедурам». 

«По нашим расчётам, поставка завершится в понедельник», — отметил он.

Ранее сообщалось, что сделки с ценными бумагами на СПБ Бирже после введения санкций не совершались в связи с приостановкой обработки поручений иностранными посредниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить