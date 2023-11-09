Токаев: транзит газа из России в Узбекистан важен для энергобезопасности региона
- РИА Новости
Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. RT ведёт прямую трансляцию.
«Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии», — заявил Токаев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Казахстану в газификации северных и восточных районов страны.