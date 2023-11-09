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Токаев: транзит газа из России в Узбекистан важен для энергобезопасности региона

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Запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии.
Токаев: транзит газа из России в Узбекистан важен для энергобезопасности региона
  • РИА Новости

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. RT ведёт прямую трансляцию.

«Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии», — заявил Токаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Казахстану в газификации северных и восточных районов страны.

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