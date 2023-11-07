Аналитик Киселёв рассказал о выгоде накопительного банковского счёта

Финансовый аналитик инвестиционной компании «Регион» Михаил Киселёв сообщил, что в текущих условиях россияне, чтобы сохранить свои средства, предпочитают открывать накопительные счета в банках.

«В ситуации, когда от регулятора до конца года ожидают как минимум ещё одного повышения ключевой ставки, люди предпочитают размещать свои средства так, чтобы зарабатывать ежемесячно. Тогда в случае нового повышения банками своих ставок можно будет переложить свои средства под более высокий процент», — объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, таким условиям как раз отвечают накопительные счета, а не вклады, где выплата процентов производится в конце срока.

Эксперты отмечают, что в текущий момент средства можно разместить на вкладе под 12—13% годовых, а накопительный счёт открыть и под 14%. В дальнейшем ставки по сберегательным продуктам, скорее всего, будут расти.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.