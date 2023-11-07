Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс IT-решений для благотворительных организаций

Совкомбанк и «Сколково» объявили конкурс среди технологических компаний и предпринимателей по разработке цифровых продуктов для благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Конкурс проводится в рамках проекта «Технологии добра» и направлен на поиск цифровых интеграционных решений, учитывающих специфику и потребности благотворительного сектора. Лучшие продукты будут размещены на платформе проекта, а их авторы разделят призовой фонд в размере 5 млн рублей.

Тематики отбора включают пять ключевых блоков, соответствующих основным направлениям операционной деятельности благотворительных организаций. Это, в частности, управление финансовыми потоками, грантовой и стандартной отчетностью, проектной и программной деятельностью, внешними коммуникациями, а также создание и настройка инфраструктуры.

«В современном мире цифровизация становится критически важным фактором для обеспечения устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Наша цель — помочь некоммерческим организациям упростить и автоматизировать свои технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли сосредоточиться на своей главной миссии — оказывать помощь нуждающимся», — заявил генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

«Технологии добра» призваны помочь занятым в соцсфере НКО облегчить операционную деятельность. Проект представляет собой формат маркетплейса с услугами от организаторов и партнёров проекта, которыми могут воспользоваться все благотворительные фонды и НКО после прохождения упрощённой проверки.

В инициативе уже участвуют компания VK, образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, Softline, «Скан-Интерфакс», ТЕКО, «Аксиома-Софт», а также «Лаборатория Касперского».