Новак: премиальное топливо разрешат продавать на АЗС только при наличии обычного
- РИА Новости
Об этом Новак сообщил в кулуарах международной выставки-форума «Россия».
По словам вице-премьера, высокие цены на топливо зафиксированы на тех АЗС, где продаётся только премиальное топливо.
«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного», — цитирует его ТАСС.
Ранее Новак заявил, что цены на все виды топлива на АЗС не должны расти выше инфляции по итогам года.