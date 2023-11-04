Новак: премиальное топливо разрешат продавать на АЗС только при наличии обычного

Вице-премьер России Александр Новак поручил подготовить поправки, предполагающие запрет на продажу на АЗС премиального дизельного топлива при отсутствии обычного.

Об этом Новак сообщил в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

По словам вице-премьера, высокие цены на топливо зафиксированы на тех АЗС, где продаётся только премиальное топливо.

«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного», — цитирует его ТАСС.

Ранее Новак заявил, что цены на все виды топлива на АЗС не должны расти выше инфляции по итогам года.