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Аналитик Чернов: курс доллара останется в диапазоне 92—95 рублей

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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал стоимость доллара на следующей неделе.
Аналитик Чернов: курс доллара останется в диапазоне 92—95 рублей
  • РИА Новости

Аналитик считает, что на следующей торговой неделе курс доллара на Московской бирже может остаться в узком диапазоне 92—94 рублей.

«Если на следующей неделе экспортёры будут продавать валютную выручку согласно указу президента, то есть вероятность укрепления стоимости российской национальной валюты до 90 рублей за доллар, но график обязательной продажи валюты неизвестен, правительство может его корректировать», — объяснил Чернов.

По его словам, курс доллара в 93 рубля должен устраивать Минфин, «который отвечает за наполнение бюджета, а также ЦБ, который отвечает за инфляцию».

«Регулятор совсем недавно ещё раз повысил ставку на 200 базисных пунктов, отчего ожидает замедление темпов роста потребительских цен. Поэтому я думаю, что курс останется в диапазоне 92—95 рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что СПБ Биржа планирует возобновить торги российскими и иностранными ценными бумагами 6 ноября.

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