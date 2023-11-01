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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре составил 53,8 пункта

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Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 53,8 пункта. В сентябре этот показатель составил 54,5.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре составил 53,8 пункта
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает агентство S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте экономической активности, ниже — о её сокращении.

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, особенно значительна эта проблема в обрабатывающей промышленности.

В сентябре правительство утвердило обновлённую Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года.

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