Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре составил 53,8 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 53,8 пункта. В сентябре этот показатель составил 54,5.

Об этом сообщает агентство S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте экономической активности, ниже — о её сокращении.

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, особенно значительна эта проблема в обрабатывающей промышленности.

В сентябре правительство утвердило обновлённую Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года.