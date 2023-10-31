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Специалист Спинка прокомментировал динамику цен на золото

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Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка высказался о динамике цен на золото.
Специалист Спинка прокомментировал динамику цен на золото
  • Gettyimages.ru
  • © Hans-Peter Merten

«Закупки центральными банками за первые девять месяцев года составляют 800 т, в основном благодаря Китаю, Польше и Сингапуру, а также приобретениям от незарегистрированных покупателей. Темпы уже превысили объём за аналогичный период прошлого года, также завершившегося рекордным спросом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, спрос сохранится на устойчиво высоком уровне.

Как отметил эксперт, стоимость золота получила и локальный импульс к росту на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

«Ажиотаж среди инвесторов, ищущих «тихую гавань», и центробанков подкрепляют цены, которые на прошлой неделе превысили $2000 за унцию впервые с мая», — сказал Спинка.

Ранее партнёр Capital Lab Евгений Шатов выразил мнение, что в конце 2023 года акции сырьевых компаний являются перспективным инструментом инвестирования.

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