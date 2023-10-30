RT в Telegram
Подпишись

Конференцию InRussia на Ставрополье посетили представители 72 регионов России и зарубежные участники

Короткая ссылка
В Ставропольском крае состоялась международная выставка-конференция InRussia, в которой приняли участие представители 72 регионов России и зарубежные участники, в том числе из Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Ирана, Монголии, Турции, Узбекистана и других стран.
Конференцию InRussia на Ставрополье посетили представители 72 регионов России и зарубежные участники
  • © Пресс-служба Минпромторга

Конференция была организована Минпромторгом и правительством Ставропольского края при поддержке деловых ассоциаций и институтов развития.

Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков выразил надежду, что конференция станет ежегодной площадкой для подведения итогов реализации госполитики по созданию и развитию промышленной инфраструктуры, выработки дальнейших предложений и обмена опытом между регионами и дружественными странами.

«В России отрасль парков полноценно сформирована, мы готовы делиться этим опытом с зарубежными коллегами», — сказал он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что проведение подобных мероприятий положительным образом влияет на улучшение инвестклимата и помогает привлекать инвестиции в регион.

«Для участия в конференции InRussia к нам прибыли 3 тыс. участников, в том числе из-за рубежа. Ставрополью есть что показать и предложить потенциальным инвесторам. За десять лет мы создали и реально запустили целый комплекс механизмов, которые делают жизнь тех, кто готов здесь работать, проще и удобнее», — добавил глава региона.

По словам министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалёва, на площадке конференции проведено свыше 20 деловых мероприятий, подписаны порядка десяти крупных соглашений и налажены новые связи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить