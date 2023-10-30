Конференцию InRussia на Ставрополье посетили представители 72 регионов России и зарубежные участники
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Конференция была организована Минпромторгом и правительством Ставропольского края при поддержке деловых ассоциаций и институтов развития.
Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков выразил надежду, что конференция станет ежегодной площадкой для подведения итогов реализации госполитики по созданию и развитию промышленной инфраструктуры, выработки дальнейших предложений и обмена опытом между регионами и дружественными странами.
«В России отрасль парков полноценно сформирована, мы готовы делиться этим опытом с зарубежными коллегами», — сказал он.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что проведение подобных мероприятий положительным образом влияет на улучшение инвестклимата и помогает привлекать инвестиции в регион.
«Для участия в конференции InRussia к нам прибыли 3 тыс. участников, в том числе из-за рубежа. Ставрополью есть что показать и предложить потенциальным инвесторам. За десять лет мы создали и реально запустили целый комплекс механизмов, которые делают жизнь тех, кто готов здесь работать, проще и удобнее», — добавил глава региона.
По словам министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалёва, на площадке конференции проведено свыше 20 деловых мероприятий, подписаны порядка десяти крупных соглашений и налажены новые связи.