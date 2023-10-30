Конференцию InRussia на Ставрополье посетили представители 72 регионов России и зарубежные участники

В Ставропольском крае состоялась международная выставка-конференция InRussia, в которой приняли участие представители 72 регионов России и зарубежные участники, в том числе из Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Ирана, Монголии, Турции, Узбекистана и других стран.

Конференция была организована Минпромторгом и правительством Ставропольского края при поддержке деловых ассоциаций и институтов развития.

Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков выразил надежду, что конференция станет ежегодной площадкой для подведения итогов реализации госполитики по созданию и развитию промышленной инфраструктуры, выработки дальнейших предложений и обмена опытом между регионами и дружественными странами.

«В России отрасль парков полноценно сформирована, мы готовы делиться этим опытом с зарубежными коллегами», — сказал он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что проведение подобных мероприятий положительным образом влияет на улучшение инвестклимата и помогает привлекать инвестиции в регион.

«Для участия в конференции InRussia к нам прибыли 3 тыс. участников, в том числе из-за рубежа. Ставрополью есть что показать и предложить потенциальным инвесторам. За десять лет мы создали и реально запустили целый комплекс механизмов, которые делают жизнь тех, кто готов здесь работать, проще и удобнее», — добавил глава региона.

По словам министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалёва, на площадке конференции проведено свыше 20 деловых мероприятий, подписаны порядка десяти крупных соглашений и налажены новые связи.