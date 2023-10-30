RT в Telegram
Подпишись

Московский производитель металлоконструкций нарастил темпы производства на 12%

Короткая ссылка
Московская компания нарастила объёмы производства профнастила на 12%, благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».
Московский производитель металлоконструкций нарастил темпы производства на 12%

Речь о компании «Лино», которая производит металлоконструкции под брендом Stallin, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на столичной департамент экономической политики и развития.

При содействии экспертов регионального центра компетенций Москвы компания выбрала в качестве пилотного потока производство оцинкованного профнастила для обустройства кровли. Доля данного продукта в общей выручке организации составляет 85%.

Предприятие применило методики бережливого производства по нацпроекту «Производительность труда» и оптимизировало рабочие процессы, что привело к увеличению темпов производства и экономии средств, которую оценили в 72 млн рублей.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить