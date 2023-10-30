Московский производитель металлоконструкций нарастил темпы производства на 12%
Речь о компании «Лино», которая производит металлоконструкции под брендом Stallin, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на столичной департамент экономической политики и развития.
При содействии экспертов регионального центра компетенций Москвы компания выбрала в качестве пилотного потока производство оцинкованного профнастила для обустройства кровли. Доля данного продукта в общей выручке организации составляет 85%.
Предприятие применило методики бережливого производства по нацпроекту «Производительность труда» и оптимизировало рабочие процессы, что привело к увеличению темпов производства и экономии средств, которую оценили в 72 млн рублей.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.